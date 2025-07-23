"Предпочел бы быть где-то в другом месте": экс-чемпион мира объяснил, почему Дюбуа проиграл Усику в реванше

Даниель Дюбуа / © instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Реклама

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи высказался по поводу поражения Даниеля Дюбуа от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По его мнению, британец проиграл украинцу, потому что не был настроен на победу, что и имело свои последствия.

"Было ощущение другой энергии. Он выглядел почти равнодушным во время выхода к рингу. Казалось, он предпочел бы быть где-то в другом месте", – сказал Маккензи в эфире talkSport Boxing.

Реклама

Ранее сообщалось, что Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

Также стало известно, что Дюбуа опоздал на реванш против Усика из-за вечеринки, которую его отец организовал в день боя.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Реклама

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Реклама

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.