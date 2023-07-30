Предсезонное Эль Классико: "Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче (видео)

"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в контрольном поединке, который состоялся в ночь на 30 июля в США. Эль Классико закончилось со счетом 0:3 .

Подопечные Хави вышли вперед в первом тайме. На 15-й минуте Усман Дембеле отличился после передачи Педри.

"Сливочные" имели возможность быстро сравнять счет, но Винисиус Жуниор на 20-й минуте не реализовал пенальти.

В конце встречи "сине-гранатовые" закрепили свое преимущество. На 85-й минуте Фермин Марин забил после паса Серхи Роберто, а в компенсированное время Марин отдал голевой ассист на Феррана Торреса.

Отметим, что ворота мадридцев в этом матче защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

В предыдущем спарринге американского турне "Барселона" в зрелищной "перестрелке" уступила лондонскому "Арсеналу" (3:5). 2 августа "блаугранс" проведут товарищеский матч против "Милана".

Для "Реала" это был третий матч после выхода из отпуска. В первом спарринге "Королевский клуб" совершил феерический камбэк и победил "Милан" (3:2), а во втором обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:0). Против "россонери" и "манкунианцев" в воротах мадридцев играл Лунин.

В стартовом матче нового розыгрыша чемпионата Испании "Барселона" 13 августа на выезде встретятся с "Хетафе". Днем ранее "Реал" начнет сезон Ла Лиги выездным поединком против "Атлетика" Бильбао.

Напомним, прошлый сезон "Реал" завершил на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступив чемпионство "Барселоне".

Читайте также:

УЕФА отстранил "Ювентус" от участия в еврокубках: скандальная причина

Победный гол и ассист: обладатель "Золотого мяча" ярко дебютировал за саудовский клуб (видео)

"Манчестер Сити" вырвал победу над "Баварией" в товарищеском матче (видео)