"Представить не могу, чтобы мы с Ласицкене прыгали вместе": Магучих - об отстранении россиян от международных соревнований

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих высказалась на тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований на фоне пономасштабного вторжения РФ в Украину.

21-летняя легкоатлетка из Днепра надеется, что "бан" представителей страны-оккупанта будет продолжаться как можно дольше. Украинка призналась, что теперь не может даже представить, чтобы ей пришлось соревноваться в одном секторе с россиянами, в частности, олимпийской чемпионкой Токио-2020 Марией Ласицкене.

"Не знаю, допустят ли их. До Олимпиады осталось еще два года. Но после публикации кадров из Изюма я бы не хотела этого. Люди только отошли после Бучи, и тут снова… Мне кажется, что есть еще подобные места, ведь много населенных пунктов Украины еще не деоккупированы. После подобных кадров я не понимаю, как российские спортсмены могут соревноваться на международном уровне и представлять свою страну. Страну, которая является агрессором и делает страшные вещи с гражданским населением. Это ужасно. Я думаю, наше спортивное сообщество будет делать все, чтобы их не допустили.

Честно говоря, с Марией Ласицкене мне не будет комфортно соревноваться в одном секторе. Уже не те отношения. Конечно, побеждать хочется, но даже сейчас я представить не могу, чтобы мы прыгали вместе. Я надеюсь, что наше спортивное сообщество сделает все, чтобы россиян не допустили. Потому что спортсмены - это люди, прославляющие свою страну. А они прославляют агрессора, ничего не делают, чтобы остановить войну. Они молчат и спокойно выступают на каких-нибудь российских чемпионатах. Это очень досадно, потому что в начале войны все думали, что можно достучаться до них - до звезд, до обычных спортсменов, что они встанут и осудят войну. Но никто ничего не сделал. Наверное, потому, что они трусы. И все эти сообщения "а что мы можем сделать", "мы просто люди" - это дало понять, что нам в разные стороны. Мы будем бороться за свою независимость, а вы все… идите подальше", - сказала Магучих в интервью Суспільне Спорт.

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