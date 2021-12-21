Представитель Ассоциации уснул во время видеоконференции ФИФА: забавное фото, которое уже становится вирусным

Просто у него уже была ночь.
Достаточно курьезный и одновременно забавный инцидент произошел с представителем Футбольной ассоциации Гуамы Марвином Исеке.
Об этом сообщает ESPN.
Отметим, что темой обсуждения было проведение Чемпионата мира раз в два года, однако, похоже, этот разговор оказался скучным для Исеке, ведь во время него он умудрился уснуть.
Скриншот с этим кадром был опубликован в Twitter и быстро разлетелся по сети, вызвав улыбки пользователей.
"Важнейший саммит ФИФА о будущем футбола проходит онлайн — что ж, на Гуаме час ночи", — написал журналист The Times Мартин Циглер.
Кризисная FIFA празднует место в будущем футболе, где находится место онлайн — хорошо, это 1am в Guam... pic.twitter.com/J4GSOJacYr— Martyn Ziegler (@martynziegler) December 20, 2021
- ФИФА хочет проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года;
- Для того чтобы вместить в четырехлетие два мундиаля, ФИФА предлагает уменьшить количество отборочных матчей, а также количество международных пауз между ними.
Ранее рассказывалось о том, что ФИФА планирует революцию на трансферном рынке.
Читайте также:
Странный выбор: ФИФА назвала претендентов на попадание в символическую команду 2021 года