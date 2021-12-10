Представитель австрийского клуба после матча Лиги чемпионов назвал соперников "испанскими др**илами", это попало в эфир одного из игроков

Пришлось извиняться.
Скандалом завершился матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между австрийским "Зальцбургом" и испанской "Севильей".
Как известно, "быки" дома сумели обыграть представителя Ла Лиги и со второго места пробиться в 1/8 финала турнира. В общем, "Зальцбург" установил историческое достижение после этой игры, ведь они первый коллектив из Австрии, сумевший выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира. Впрочем, после поединка была и ложка дегтя.
Футболист "Зальцбурга" Ноа Окафор, ставший автором единственного и победного гола, после матча в раздевалке вел онлайн-трансляцию в Instagram. Команда праздновала выход в плей-офф соревнований, но все завершилось не очень хорошо.
По информации FUMS, член персонала "Зальцбурга" назвал футболистов "Севильи" "испанскими др**илами". После обнародования видео на просторах Интернета "красные быки" извинились.
„Spanische Wi***er*— FUMS (@fums_magazin) December 8, 2021
Exkluzive Einblicke в дие Salzburg-Kabine в Noah #Okafor nach dem Achtelfinaleinzug в der Champions League. #RBSSEV #UCL
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https://t.co/lF06ZWjXB6 pic.twitter.com/QfViWhfOEX
"В порыве радости от выхода в плей-офф ЛЧ было сказано то, что не должны говорить. Сегодня мы играли против сильного и справедливого соперника, простите нам такие слова", — написала пресс-служба австрийцев, добавив пост с благодарностью за игру. Интересно, что вылетевшая в Лигу Европы "Севилья" никоим образом на это не отреагировала.