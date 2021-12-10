Представитель австрийского клуба после матча Лиги чемпионов назвал соперников "испанскими др**илами", это попало в эфир одного из игроков

Представитель австрийского клуба после матча Лиги чемпионов назвал соперников "испанскими др**илами", это попало в эфир одного из игроков

Пришлось извиняться.

Скандалом завершился матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между австрийским " Зальцбургом " и испанской " Севильей ".

Как известно, "быки" дома сумели обыграть представителя Ла Лиги и со второго места пробиться в 1/8 финала турнира. В общем, "Зальцбург" установил историческое достижение после этой игры, ведь они первый коллектив из Австрии, сумевший выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира. Впрочем, после поединка была и ложка дегтя.

Футболист "Зальцбурга" Ноа Окафор, ставший автором единственного и победного гола, после матча в раздевалке вел онлайн-трансляцию в Instagram. Команда праздновала выход в плей-офф соревнований, но все завершилось не очень хорошо.

По информации FUMS, член персонала "Зальцбурга" назвал футболистов "Севильи" "испанскими др**илами". После обнародования видео на просторах Интернета "красные быки" извинились.

"В порыве радости от выхода в плей-офф ЛЧ было сказано то, что не должны говорить. Сегодня мы играли против сильного и справедливого соперника, простите нам такие слова", — написала пресс-служба австрийцев, добавив пост с благодарностью за игру. Интересно, что вылетевшая в Лигу Европы "Севилья" никоим образом на это не отреагировала.