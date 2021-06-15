Представлен календарь матчей нового сезона УПЛ: когда сойдутся "Динамо" и "Шахтер"

В 10-м туре гранды украинского футбола встретятся в Киеве.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) провела жеребьевку календаря на сезон-2021/22.

Отметим, что в расписании матчей присутствует донецкий "Олимпик", который еще не подтвердил своего участия в турнире после скандальной дисквалификации президента клуба Владислава Гельзина.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" впервые сыграют между собой в 10-м туре. Базовая дата матча в Киеве - 2 октября.

Базовый день стартового тура УПЛ - 25 июля. В первом туре болельщики увидят матчи:

"Динамо" - "Олимпик"

"Шахтер" - "Ингулец"

"Заря" - "Александрия"

"Верес" - "Колос"

"Ворскла" - "Днепр-1"

"Десна" - "Черноморец"

"Львов" - "Мариуполь"

"Металлист-1925" - "Рух"

УПЛ

В сезоне-2021/22 УПЛ будет расширена с 14 до 16 команд.

Новичками элитного дивизиона станут "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Ранее ТСН Проспорт писал, когда состоится матч между "Динамо" и "Шахтером" за Суперкубок Украины.

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