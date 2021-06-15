Представлен календарь матчей нового сезона УПЛ: когда сойдутся "Динамо" и "Шахтер"

В 10-м туре гранды украинского футбола встретятся в Киеве.
Украинская Премьер-лига (УПЛ) провела жеребьевку календаря на сезон-2021/22.
Отметим, что в расписании матчей присутствует донецкий "Олимпик", который еще не подтвердил своего участия в турнире после скандальной дисквалификации президента клуба Владислава Гельзина.
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" впервые сыграют между собой в 10-м туре. Базовая дата матча в Киеве - 2 октября.
Базовый день стартового тура УПЛ - 25 июля. В первом туре болельщики увидят матчи:
"Динамо" - "Олимпик"
"Шахтер" - "Ингулец"
"Заря" - "Александрия"
"Верес" - "Колос"
"Ворскла" - "Днепр-1"
"Десна" - "Черноморец"
"Львов" - "Мариуполь"
"Металлист-1925" - "Рух"
- В сезоне-2021/22 УПЛ будет расширена с 14 до 16 команд.
- Новичками элитного дивизиона станут "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
Ранее ТСН Проспорт писал, когда состоится матч между "Динамо" и "Шахтером" за Суперкубок Украины.