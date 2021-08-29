Представлен новый тренерский штаб сборной Украины по футболу: кто в него вошел (видео)

Представлен новый тренерский штаб сборной Украины по футболу: кто в него вошел (видео)

Дебютную тренировку под руководством Александра Петракова главная команда страны проведет 29 августа.

В воскресенье, 29 августа, состоялась презентация тренерского штаба сборной Украины по футболу.

После ухода Андрея Шевченко исполнять обязанности главного тренера "сине-желтых" будет Александр Петраков. Его ассистентами в национальной команде стали Андрей Анненков и Александр Шовковский, который ранее работал в сборной под руководством Шевченко.

Тренером вратарей "сине-желтых" назначен Вячеслав Кернозенко. Тренеры по физической подготовке - Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.

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Первую тренировку под руководством нового тренерского штаба сборная Украины проведет 29 августа. Тренировочная сессия "сине-желтых" состоится на поле НТК им. В. Банникова и начнется в 18:30. Первые 15 минут мероприятия - открыты для СМИ.

Украина в отборе на ЧМ-2022

В сентябре "сине-желтые" сыграют три матча: два поединка отборочного раунда ЧМ-2022 с Казахстаном в Нур-Султане (1-го числа) и Францией в Киеве (4-го числа), а также товарищескую встречу с Чехией на выезде (8-го числа).

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1:1) , после чего дома упустила победу над финнами (1:1) . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1:1) .

, после чего дома . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно . К следующим поединкам сборная Украины будет готовиться под руководством Александра Петракова, который сменил на посту наставника национальной команды Андрея Шевченко.

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