Представлен официальный постер ЧМ-2026 по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный постер грядущего чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Авторами постера стали художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (США).

Отмечается, что официальный постер турнира "воспевает дух сотрудничества, восхищение и единство этого уникального момента в истории".

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Сборной Украины для попадания в финальную часть ЧМ-2026 необходимо преодолеть плей-офф европейской квалификации. В полуфинале команда Сергея Реброва 26 марта сыграет против Швеции. Матч состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Напомним, сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.