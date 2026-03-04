- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Представлен официальный постер ЧМ-2026 по футболу
Над изображением работали три художника из стран-хозяек турнира.
Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный постер грядущего чемпионата мира-2026.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Авторами постера стали художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (США).
Отмечается, что официальный постер турнира "воспевает дух сотрудничества, восхищение и единство этого уникального момента в истории".
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Сборной Украины для попадания в финальную часть ЧМ-2026 необходимо преодолеть плей-офф европейской квалификации. В полуфинале команда Сергея Реброва 26 марта сыграет против Швеции. Матч состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.
В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.
Напомним, сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.