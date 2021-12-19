"Представляют угрозу": лучший тренер мира отказался подписывать невакцинированных футболистов

Юрген Клопп категорически высказался по поводу потенциальных новичков, не имеющих прививки от COVID-19.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб не собирается подписывать контракты с невакцинированными от коронавируса игроками.

По словам немецкого специалиста, такие футболисты несут угрозу всей команде, а создавать особые условия для них мерсисайдский клуб не готов.

"Мы не близки к тому, чтобы кого-то подписать, но вакцинация будет иметь значение. Бесспорно. Давайте возьмем нашу ситуацию. Если игрок вообще не вакцинирован, он является угрозой для всех нас. Он, конечно, не хочет быть угрозой. И это вовсе не значит, что он думает: "Боже мой, мне плевать на других." Но он все же представляет угрозу, а нам придется придумывать разные сценарии.

Например, невакцинированному игроку нужно переодеваться в другой раздевалке, есть в отдельной столовой, приезжать на матчи в отдельном автобусе или автомобиле. С организационной точки зрения это настоящий беспорядок. Если команда хочет следовать протоколам безопасности, сделать это будет невероятно сложно. Мы не собираемся строить дополнительные дома для невакцинированных футболистов. Надеюсь, что до этого не дойдет", - цитирует Клоппа издание Mirror .

Добавим, что Клопп был признан лучшим тренером мира по итогам 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в английской Премьер-лиге в последнее время резко ухудшилась. Из-за увеличения числа заболевших в командах с 12 декабря уже было отменено десять матчей разных туров (16, 17, 18).

После 17 туров "Ливерпуль" занимает второе место в таблице АПЛ, отставая от "Манчестер Сити" только на одно очко.

19 декабря команда Юргена Клоппа в Лондоне сыграет с "Тоттенхэмом" в центральном матче 18-го тура. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

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