"Представьте, что у вас нет дома": известная теннисистка из Москвы открыто поддержала Украину

"Представьте, что у вас нет дома": известная теннисистка из Москвы открыто поддержала Украину

Австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Гаврилова открыто поддержала украинцев на фоне войны, которую Россия развернула против Украины.

28-летняя спортсменка, с 2014 года выступающая под флагом Австралии и проживающая в Мельбурне, призналась, что она фактически осталась без родного дома.

Об этом Гаврилова рассказала во время пресс-конференции в Париже, где она участвует в Roland Garros, сообщает ABC.

"Нет, я уже не могу вернуться в Россию. Я определенно поддерживаю украинских игроков... Представьте, что у вас нет дома. Это можно назвать серой зоной, потому что у меня слишком много друзей в России", — рассказала теннисистка.

Она также выразила сожаление, что Wimbledon-2022 был лишен рейтинговых очков из-за отстранения представителей России и Белоруссии.

"Немного сложно с очками на Wimbledon. Мне нужно принять решение, стоит ли играть в квалификации Wimbledon. Некоторые игроки говорят, что он превратится в выставочный турнир, но я так не думаю. Тот, кто выиграет Wimbledon, все равно будет чемпионом Wimbledon. Это сложно, но мне придется принять некоторые решения. Конечно, большинство людей предпочли бы играть с очками, и мне жаль украинских девушек и парней, потому что вы читаете российские новости и... Все же существуют худшие вещи, чем не играть в Wimbledon", – сказала она.

Гаврилова родилась в Москве и большую часть жизни провела в России. В 2021 году она поженилась на австралийском теннисисте Люке Савилле и живет сейчас в Мельбурне, выступая на международных соревнованиях под флагом Австралии. Занимает 127-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что французский теннисист Бенуа Пер раскритиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) из-за решения не засчитывать рейтинговые очки на Wimbledon-2022.

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