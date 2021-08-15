Представят 17 августа: в УАФ определились с новым главным тренером для сборной Украины

Представят 17 августа: в УАФ определились с новым главным тренером для сборной Украины

Преемник Андрея Шевченко уже известен.

Новым главным тренером национальной команды Украины станет Александр Петраков, под руководством которого чемпионом мира становилась молодежная сборная.

Наставником "сине-желтых" 64-летнего специалиста представят во вторник, 17 августа, на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ассистентом Петракова будет Андрей Анненков, работавший с ним в молодежной сборной.

УАФ также предлагала стать консультантом "сине-желтых" Мауро Тассотти, который работал помощником Андрея Шевченко в прежнем тренерском штабе команды, однако итальянец отказался, сообщает Meta-ratings.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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