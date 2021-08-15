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Представят 17 августа: в УАФ определились с новым главным тренером для сборной Украины

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Представят 17 августа: в УАФ определились с новым главным тренером для сборной Украины

Associated Press

Преемник Андрея Шевченко уже известен.

Новым главным тренером национальной команды Украины станет Александр Петраков, под руководством которого чемпионом мира становилась молодежная сборная.

Наставником "сине-желтых" 64-летнего специалиста представят во вторник, 17 августа, на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ассистентом Петракова будет Андрей Анненков, работавший с ним в молодежной сборной.

УАФ также предлагала стать консультантом "сине-желтых" Мауро Тассотти, который работал помощником Андрея Шевченко в прежнем тренерском штабе команды, однако итальянец отказался, сообщает Meta-ratings.

  • Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.
  • Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
  • На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.
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