Преемник Месси: "Барселона" отдала десятый номер 18-летнему вундеркинду (видео)

Новым обладателем футболки "сине-гранатовых" с 10-м номером стал Ансу Фати.

"Барселона" сообщила, что после ухода Лионеля Месси в ПСЖ в футболке с десятым номером на спине будет играть 18-летний вингер каталонцев Анссумане Фати.

На своей странице в Twitter "блаугранас" опубликовали видео, как 18-летний воспитанник знаменитой академии испанского клуба разворачивает на тренировочном поле легендарную "десятку".

Our new number

Made in La Masia ❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Отметим, что до этого Фати выступал под 22-м номером. Он дебютировал за первую команду "Барселоны" в августе 2019 года. С тех пор он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 43 матчах. С ноября 2020 года вундеркинд не играет из-за травмы.

Как писал ТСН Проспорт, в последний день трансферного окна "Барселона" отдала своего звездного нападающего Антуана Гризманна в аренду мадридскому "Атлетико".

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