"Прекрати скулить и уклоняться": Усик мощно ответил на очередной ультиматум Фьюри (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик ответил обладателю титула WBC Тайсону Фьюри, который поставил ему новое условие для проведения титульного боя.

"Цыганский король" предложил украинцу провести поединок без опции реванша.

На это заявление британца Усик отреагировал у себя в Twitter, сообщив, что пункт о реванше в контракте был включен именно со стороны Фьюри. Украинец призвал Тайсона прекратить "играть в дурацкие игры" и подписать соглашение на бой.

"Привет, жадное пузо, пункт о реванше поступил с вашей стороны, а не с моей. Прекрати скулить и уклоняться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужно звание абсолюта, а не играть в твои дурацкие игры", – сказал Усик.

Hey #greedybelly rematch clause came z your side no mine.

Stop whining and ducking. Быть человеком, включая контракт или определите belt. Я нуждаюсь в плане и не играю в ладные игры @Tyson_Fury pic.twitter.com/u9DaoX2fr4 — Alexander Usyk (@usykaa) 13 марта, 2023

Поединок между Усиком и Фьюри запланирован на 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Ранее бой планировали организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.

Напомним, Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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