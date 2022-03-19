"Прекратите делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину": Магучих эмоционально высказалась после "золота" на ЧМ

Украинская легкоатлетка сделала громкое заявление, посвятив победу своему народу.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после завоевания "золота" на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде заявила, что посвящает эту победу своим соотечественникам.
20-летняя спортсменка подчеркнула, что те, кто ничего не делают, чтобы остановить войну в Украине, фактически поддерживают ее.
"Сейчас здесь тяжело быть, но, соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам. Прекратите делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину.
Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну", - цитирует Магучих Tribuna.com.
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