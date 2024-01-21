"Прекратите использовать корт для продвижения "русского мира": Костюк отреагировала на скандал с флагом РФ

Марта Костюк возмутилась тем, что официальный аккаунт US Open поставил рядом с именем ее "нейтральной" соперницы запрещенный российский триколор.

Украинская теннисистка Марта Костюк решительно высказалась по поводу скандала с флагом РФ, который вспыхнул после ее победы над россиянкой Марией Тимофеевой в 1/8 финала Australian Open-2024.

Официальный аккаунт другого турнира Grand Slam – US Open – опубликовал в своих соцсетях пост с результатом поединка с участием Костюк, в котором рядом с именем Тимофеевой поставил российский триколор.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую Россия при содействии Беларуси ведет против Украины, теннисисты стран-агрессоров допущены к соревнованиям только в нейтральном статусе, а их национальная символика, в том числе и государственные флаги, запрещена на официальном уровне.

В связи с этим Костюк опубликовала сторис в своем Instagram, где выразила возмущение ситуацией и призвала спортивное сообщество прекратить работать площадкой для пропаганды "русского мира".

"Как вы знаете, с началом полномасштабной войны мы вели борьбу за отстранение российских и белорусских спортсменов. Сейчас они выступают в нейтральном статусе. То есть без флагов. Мы неоднократно задавали вопрос, что такое статус нейтрального спортсмена. Потому что его фактически не существует:

– не раз эти спортсмены сами говорили, что все знают, какие страны они представляют.

– руководство их стран постоянно говорит, что это их спортсмены и мир об этом знает.

– международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены.

– у многих спортсменов в соцсетях висит их флаг.

Вот сегодня, после моей победы над спортсменкой из страны-агрессора, на официальном ресурсе одного из самых крупных теннисных турниров мира был опубликован российский флаг.

Сегодня 697-й день полномасштабной войны, а спортивный мир продолжает продвигать страну-убийцу и страну, использующую своих спортсменов как часть убивающей пропаганды.

Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения "русского мира", – написала Костюк.

К слову, после обращения Костюк и большого количества сообщений от болельщиков с официального аккаунта US Open удалили пост с российским флагом.

Отметим, что Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема. За путевку в полуфинал австралийского мэйджора Костюк сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

В 1/8 финала Australian Open-2024 сыграют еще две украинки. Элина Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой, которая в третьем круге сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира польку Игу Швентек. А Даяна Ястремская поборется с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

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