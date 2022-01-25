"Прекратите слушать это дерьмо": Джошуа категорически высказался об отказе от реванша с Усиком

Британец заявил, что ничего подобного не подписывал.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа решил прояснить ситуацию с вероятным отказом от реванша с украинцем – Александром Усиком.
Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что 32-летний британец готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри боем против Саши. Пойти на такой шаг Джошуа мог при одном условии, и оно достаточно недешевое. Речь идет о 15 миллионах фунтов отступных.
Впрочем, Эй Джей развеял все слухи на этот счет.
"Я читал, что люди говорят, будто я соглашаюсь на 15 миллионов фунтов (чуть больше 20 миллионов долларов, прим.) и отхожу в сторону. Я не подписывал ни одного контракта, я не видел ни одного контракта. Так что перестаньте слушать это дерьмо, пока что-то не идет от меня.
Я – человек, управляющий своей судьбой. Человек, занимающийся своим делом. Я принимаю взвешенные решения на каждом этапе пути", – цитирует слова Джошуа talkSPORT.
- В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.
Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя тоже еще не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.
- В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;
- В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.