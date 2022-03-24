Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине право на проведение Евро-2028

Борис Джонсон категорически отреагировал на намерения России принять континентальное первенство.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал предложение провести чемпионат Европы по футболу-2028 в Украине.

Таким образом глава британского правительства прокомментировал заявку России на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

"Одна только мысль о том, что Россия хочет провести у себя какое-нибудь спортивное или культурное мероприятие, выходит за пределы сатиры. Не думаю, что кто-то будет серьезно рассматривать их заявку.

Я думаю, что лучше было бы передать право проведения Евро-2028 Украине", - цитирует Джонсона The Guardian.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен немедленно отклонить заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу. В организации считают недопустимым, чтобы турнир принимала страна, развязавшая полномасштабную войну в Украине.

Добавим, что главными претендентами на проведение Евро-2028 считаются Великобритания и Ирландия (общая заявка). В свою очередь, Италия намерена подать заявку на проведение Евро-2032.

Решение о том, кто будет хозяином чемпионатов Европы, будет принято в сентябре 2023 года.

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