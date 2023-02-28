Премия ФИФА The Best-2022: стало известно, за кого проголосовали представители Украины

Свои голоса отдали главный тренер, капитан и представитель СМИ.

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась торжественная церемония The Best FIFA Football Awards-2022, на которой были вручены награды лучшим в ряде номинаций в мужском и женском футболе.

Так, лучшим игроком 2022 года был признан нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Победители в номинациях определялись путем голосования, в котором приняли участие главный тренер сборной, ее капитан и представитель СМИ от каждой страны.

От Украины голосовали капитан национальной команды Андрей Ярмоленко, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань и журналист Валерий Новобранец.

За кого проголосовали представители Украины:

Лучший игрок 2022 года

Ярмоленко:

1. Лионель Месси

2. Килиан Мбаппе

3. Карим Бензема

Ротань:

1. Лионель Месси

2. Килиан Мбаппе

3. Карим Бензема

Новобранец:

1. Лионель Месси

2. Килиан Мбаппе

3. Эрлинг Голланд

Лучший тренер 2022 года

Ярмоленко:

1. Лионель Скалони

2. Карло Анчелотти

3. Хосеп Гвардиола

Ротань:

1. Карло Анчелотти

2. Хосеп Гвардиола

3. Лионель Скалони

Новобранец:

1. Лионель Скалони

2. Хосеп Гвардиола

3. Карло Анчелотти

Лучший вратарь 2022 года

Ярмоленко:

1. Алиссон

2. Эдерсон

3. Тибо Куртуа

Ротань:

1. Тибо Куртуа

2. Эдерсон

3. Алиссон

Новобранец:

1. Алиссон

2. Эмилиано Мартинес

3. Тибо Куртуа

Напомним, ФИФА также составила команду из лучших футболистов 2022 года. Впервые с 2006 года в нее не попал звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.

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