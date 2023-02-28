Премия ФИФА The Best-2022: стало известно, за кого проголосовали представители Украины

Свои голоса отдали главный тренер, капитан и представитель СМИ.
В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась торжественная церемония The Best FIFA Football Awards-2022, на которой были вручены награды лучшим в ряде номинаций в мужском и женском футболе.
Так, лучшим игроком 2022 года был признан нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.
Победители в номинациях определялись путем голосования, в котором приняли участие главный тренер сборной, ее капитан и представитель СМИ от каждой страны.
От Украины голосовали капитан национальной команды Андрей Ярмоленко, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань и журналист Валерий Новобранец.
За кого проголосовали представители Украины:
Лучший игрок 2022 года
Ярмоленко:
1. Лионель Месси
2. Килиан Мбаппе
3. Карим Бензема
Ротань:
1. Лионель Месси
2. Килиан Мбаппе
3. Карим Бензема
Новобранец:
1. Лионель Месси
2. Килиан Мбаппе
3. Эрлинг Голланд
Лучший тренер 2022 года
Ярмоленко:
1. Лионель Скалони
2. Карло Анчелотти
3. Хосеп Гвардиола
Ротань:
1. Карло Анчелотти
2. Хосеп Гвардиола
3. Лионель Скалони
Новобранец:
1. Лионель Скалони
2. Хосеп Гвардиола
3. Карло Анчелотти
Лучший вратарь 2022 года
Ярмоленко:
1. Алиссон
2. Эдерсон
3. Тибо Куртуа
Ротань:
1. Тибо Куртуа
2. Эдерсон
3. Алиссон
Новобранец:
1. Алиссон
2. Эмилиано Мартинес
3. Тибо Куртуа
Напомним, ФИФА также составила команду из лучших футболистов 2022 года. Впервые с 2006 года в нее не попал звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.
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