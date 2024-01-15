Премия Пушкаша: ФИФА назвала лучший гол 2023 года (видео)

Во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 15 января в Лондоне была вручена премия Пушкаша за лучший гол 2023 года

Так, обладателем этой награды стал Гильерме Мадруга из бразильского "Ботафого".

Мадруга забил этот гол в бразильской серии Б. 23-летний футболист выступает на позиции опорного полузащитника. В его активе 46 матчей, 2 гола и 3 ассиста в клубной карьере.

С 2024 года Гильерме играет за "Куябу" из Серии А. Сезон-2024 станет для него дебютным в Серии А, до этого он не играл в элитном дивизионе.

Видео лучшего гола 2023 года

Botafogo's Guilherme Madruga wins the Puskas Award для этого результата.



via @FIFAWorldCup pic.twitter.com/RevKTnNgpz — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 15, 2024

Отметим, что победители в номинациях The Best FIFA Football Awards определяются по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Напомним, лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА был признан форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Читайте также:

Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА

С Месси, но без Роналду: ФИФА объявила символическую сборную 2023 года

Назван лучший тренер 2023 года по версии ФИФА