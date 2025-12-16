- Дата публикации
Премия Пушкаша за шедевр: ФИФА назвала лучший гол 2025 года
Сантьяго Монтиэль забил роскошный гол ударом издалека через себя.
Гол-красавец аргентинца Сантьяго Монтиэля в матче чемпионата Аргентины был признан лучшим в 2025 году по версии ФИФА.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, Монтиэль получил премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года.
25-летний форвард "Индепендьенте" Авельянеда забил шикарным дальним ударом через себя в матче против "Индепендьенте" Ривадавия.
В борьбе за премию Пушкаша аргентинец обошел конкурентов, которыми были Алеррандро ("Витория"), Алессандро Дейола ("Кальяри"), Педро де ла Вега ("Крус Асуль"), Амр Насер ("Аль-Ахли"), Карлос Оррантия ("Атлас"), Деклан Райс ("Арсенал"), Ризки Ридо ("Персия" Джакарта), Кевин Родригес ("Касымпаша") и Ламин Ямаль ("Барселона").
Отметим, что второй раз подряд победу в этой номинации приносит удар в падении через себя. В прошлом году обладателем премии Пушкаша стал аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо за гол в ворота "Эвертона".
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится сегодня, 16 декабря, в столице Катара, городе Доха. Начало – в 20:00 по киевскому времени.
