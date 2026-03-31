Пренебрегла нашим флагом: Украина требует лишить российскую гимнастку нейтрального статуса

Церемония награждения на Кубке мира по художественной гимнастике / скриншот трансляции Eurovision Sport

Украинская федерация гимнастики (УФГ) требует лишить нейтрального статуса россиянку Софию Ильтерякову, которая во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения Кубка мира не повернулась лицом к флагам.

"Золото" в упражнениях с обручем на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в болгарской Софии завоевала украинка Таисия Онофрийчук.

Ильтерякова стала серебряной призеркой. Во время награждения, когда звучал гимн Украины в честь победы Онофрийчук, россиянка стала спиной к флагам.

Согласно правилам проведения церемоний награждения в гимнастике, все участницы должны повернуться лицом к флагам.

Украинская федерация гимнастики уже требует лишить Ильтерякову нейтрального статуса за этот поступок.

"Официальная позиция Украинской федерации гимнастики (УФГ) по поводу демонстративного неуважения к государственным символам Украины со стороны нейтральной атлетки на международном турнире.

Украинская федерация гимнастики выражает решительный протест из-за недопустимого поведения российской гимнастки, выступавшей под нейтральным статусом. Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии (Болгария) нейтральная атлетка Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.

Нарушение этики и Fair Play. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа "спорт вне политики", которым часто прикрывается возвращение российских атлетов.

Нарушение протокола. Церемония награждения — это официальная часть соревнований, требующая соблюдения этикета. Демонстративный отказ стоять лицом к флагам призеров — это неуважение к соперникам и организаторам.

Дискредитация нейтрального статуса. Этот инцидент подтверждает, что статус нейтрального атлета используется как прикрытие для трансляции политических взглядов.

Политическая составляющая. Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление всеобщей государственной идеологии страны-агрессора.

Отсутствие нейтральности. Настоящий нейтральный атлет должен воздерживаться от любых политических манифестаций. Разворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны — это акт политической враждебности.

Психологическое давление. Подобное поведение является формой пассивной агрессии против украинских спортсменов, которые вынуждены соревноваться в условиях постоянного стресса, вызванного обстрелами их городов.

Требования УФГ к FIG (Международной федерации гимнастики) и МОК. Украинская федерация гимнастики немедленно подготовит официальную жалобу в Комиссию по этике и потребует:

1.⁠ ⁠Аннулировать результат этой атлетки на текущем турнире за неспортивное поведение.

2.⁠ ⁠Лишить атлетку статуса "нейтральной спортсменки" постоянно, поскольку ее действия прямо противоречат критериям допуска.

3.⁠ ⁠Усилить проверку на "нейтральность", включив в нее не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство придерживаться полного уважения к государственным символам всех стран-участниц.

Спорт — это площадка для честной борьбы, а не для демонстрации имперских амбиций и пренебрежения к суверенитету других стран. Украина потребует справедливости и жесткой реакции международного сообщества", — сообщила федерация на своем официальном сайте.

