Прервал безголевую засуху: Яремчук помог "Брюгге" разгромить соперника в чемпионате Бельгии (видео)

Украинец забил свой второй гол в текущем сезоне.
Украинский форвард Роман Яремчук отличился забитым голом за "Брюгге" в матче 13-го тура чемпионата Бельгии с "Сент-Трюйденом".
26-летний нападающий вышел в стартовом составе, а на 66-й минуте поразил ворота соперника после передачи от Ноа Ланга.
Таким образом, Яремчук прервал свою безголевую засуху, продолжавшуюся с 2 сентября 2022 года. Для Романа это второй забитый мяч в нынешнем сезоне.
До финального свистка Яремчук на поле не пробыл, ведь был заменен на 80-й минуте. Его соотечественник защитник Эдуард Соболь весь матч провел на скамейке запасных.
Поединок завершился разгромной победой "Брюгге" - 3:0.
После 13 туров команда Яремчука и Соболя с 28 очками занимает третье место в чемпионате Бельгии. Лидирует с 34 баллами "Генк".
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