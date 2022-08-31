Прервал двухлетнюю "засуху": Коноплянка отличился дебютным голом за польский клуб

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка забил свой первый гол в официальном матче за польскую "Краковию".

32-летний футболист отметился забитым голом в матче 1/32 финала Кубка Польши против ЛКС.

Коноплянка вышел на замену в перерыве встречи и поразил ворота соперника на 90+4 минуте. Игра завершилась победой "Краковии" со счетом 3:1.

В этом сезоне Евгений появлялся на поле в двух матчах Чемпионата Польши, результативными действиями не отмечался.

Отметим, что до этого в последний раз Коноплянка забивал в официальных матчах в июле 2020 года, когда еще в составе донецкого "Шахтера" поражал ворота киевского "Динамо" в УПЛ. Так что гол в Кубке Польши стал дебютным для Евгения в футболке польской команды.

Коноплянка перешел в "Краковию" зимой 2022 года из донецкого "Шахтера". В мае он продлил контракт с польским клубом до июня 2023 года.

Напомним, ранее Коноплянка играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Шахтер". За сборную Украины Коноплянка выступал с 2010 года. В футболке "сине-желтых" он сыграл 86 матчей и забил 21 гол.

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