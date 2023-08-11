Прервал голевую засуху: форвард сборной Украины эффектно забил в матче Лиги конференций (видео)

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук отличился голом в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с исландским "Акюрейри".

27-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на старте второго тайма при счете 4:0 в пользу "Брюгге".

На 60-й минуте гости отыграли один мяч, но на 77-й минуте Яремчук из пределов штрафной красивым ударом слета замкнул подачу с левого фланга. В итоге "Брюгге" одержал победу со счетом 5:1 .

GOAL! Club Brugge 5-1 KA Akureyri (77 Роман Яремчук) pic.twitter.com/d12e11HoJC — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023

Отметим. что для Яремчука это первый гол за бельгийский клуб с октября прошлого года, когда он забивал в ворота "Сент-Трейдена". В общей сложности на счету украинца три мяча в 29 матчах за "Брюгге".

Ответный матч между командами состоится 17 августа в Исландии.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с испанской "Осасуной".

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