Прервали черную полосу: "Бавария" устроила разгром в центральном матче тура Бундеслиги (видео)

"Бавария" разгромила "Байер" в рамках 8-го тура Чемпионата Германии. Встреча на "Альянце Арене" в Мюнхене завершилась со счетом 4:0 .

Еще в первом тайме подопечные Юлиана Нагельсмана трижды отличились в воротах соперника. На третьей минуте счет в матче открыл Лерой Сане, которому ассистировал Джамал Мусиала. На 17-й минуте Мусиала забил и сам с передачиТомаса Мюллера. А на 39-й минуте дело до разгрома довел Садио Мане после паса Мусиалы.

В начале второй половины встречи Мане, казалось, оформил дубль, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. В конце поединка мюнхенцы забили четвертый гол - голкипер "фармацевтов" Лукас Градецки поскользнулся и подарил мяч Мюллеру, а немец отправил его в пустые ворота.

Таким образом, "Бавария" прервала серию из четырех матчей без побед в Бундеслиге.

Благодаря этому успеху, мюнхенский клуб с 15 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Чемпионата Германии. "Байер" с 5 баллами находится на 16-й позиции.

В следующем туре "Бавария" на выезде сыграет против дортмундской "Боруссии", а леверкузенцы будут принимать "Шальке". Оба матча состоятся 8 октября.

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