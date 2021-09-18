Прервали черную полосу: "Колос" одолел "Ингулец" в матче с незабитым пенальти

Прервали черную полосу: "Колос" одолел "Ингулец" в матче с незабитым пенальти

Ковалевский клуб выиграл поединок УПЛ впервые с июля.

"Колос" на выезде обыграл "Ингулец" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги. Игра состоялась на стадионе "Зирка" в Кропивницком и завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Ковалевки.

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Первый мяч гости забили на 26-й минуте. Александр Черноморец дальним ударом поразил угол ворот Евгения Гальчука после передачи Андрея Богданова.

Отметим, что в первом тайме ковалевцы не реализовали пенальти. Защитник "Ингульца" Евгений Опанасенко сыграл рукой в собственной штрафной, однако Кирилл Петров с 11-метровой отметки не переиграл голкипера хозяев.

Окончательный счет во встрече "Колос" установил в компенсированное время, когда на 90+6 минуте отличился Вячеслав Чурко.

"Колос" одержал победу в УПЛ впервые с конца июля, предыдущие три матча команда проиграла. Ковалевцы с 8 баллами поднялись на 10-е место турнирной таблицы. "Ингулец" (7 очков) опустился на 11-ю строчку.

В 9-м туре "Колос" 24 сентября примет "Ворсклу", а клуб из Петрово 27 сентября в Одессе сыграет с "Черноморцем".

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