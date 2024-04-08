Прервали черную полосу: "Полесье" в результативном матче едва удержало победу над "Минаем" (видео)

Житомирцы выигрывали с разницей в три мяча, однако без нервов не обошлось.

"Полесье" обыграло "Минай" в выездном матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 2:3 .

В первом тайме житомирский клуб создал комфортный гандикап – дубль оформил венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес, отличившись на 9-й и 23-й минутах. Для него это дебютные мячи в УПЛ.

После перерыва гости сделали счет разгромным – на 59-й минуте точный удар нанес Эмиль Мустафаев.

Однако потом подопечные Сергея Шищенко чуть не потеряли все свое преимущество. Денис Устименко сделал дубль, забив на 65-й и 87-й минутах. Однако сравнять счет закарпатцы уже не смогли.

Обзор матча "Минай" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Полесья" это первая победа в официальных матчах в 2024 году. Житомирский клуб прервал свою серию из пяти поражений подряд (четыре – в УПЛ и одно – в Кубке Украины).

"Полесье" (36 очков) занимает шестое место в УПЛ. "Минай" (14 баллов) остался на последней, 16-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре "Полесье" 14 апреля примет "Колос". Днем ранее "Минай" на выезде сыграет против "Оболони".

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