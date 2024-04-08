Прервали черную полосу: "Полесье" в результативном матче едва удержало победу над "Минаем" (видео)

Житомирцы выигрывали с разницей в три мяча, однако без нервов не обошлось.
"Полесье" обыграло "Минай" в выездном матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 2:3.
В первом тайме житомирский клуб создал комфортный гандикап – дубль оформил венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес, отличившись на 9-й и 23-й минутах. Для него это дебютные мячи в УПЛ.
После перерыва гости сделали счет разгромным – на 59-й минуте точный удар нанес Эмиль Мустафаев.
Однако потом подопечные Сергея Шищенко чуть не потеряли все свое преимущество. Денис Устименко сделал дубль, забив на 65-й и 87-й минутах. Однако сравнять счет закарпатцы уже не смогли.
Обзор матча "Минай" – "Полесье"
Будет добавлен в скором времени.
Для "Полесья" это первая победа в официальных матчах в 2024 году. Житомирский клуб прервал свою серию из пяти поражений подряд (четыре – в УПЛ и одно – в Кубке Украины).
"Полесье" (36 очков) занимает шестое место в УПЛ. "Минай" (14 баллов) остался на последней, 16-й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре "Полесье" 14 апреля примет "Колос". Днем ранее "Минай" на выезде сыграет против "Оболони".
Читайте также:
Динамо – ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
"Шахтер" разобрался с "Рухом" и стал единоличным лидером УПЛ (видео)
"Черноморец" в большинстве едва не упустил победу над "Александрией" в матче с 5 голами (видео)