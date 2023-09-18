Прервали серию без побед: "Динамо" в матче с отмененным голом обыграло "Ворсклу"

Голы Назара Волошина и Бенито принесли "бело-синим" три очка.
"Динамо" победило "Ворсклу" в заключительном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:0.
Подопечные Мирчи Луческу вышли вперед в самом дебюте игры. На 5-й минуте Назар Волошин получил передачу пяткой от Владислава Ваната и из пределов штрафной пробил мимо голкипера полтавчан Павла Исенко.
На 20-й минуте "бело-синие" могли удвоить свое преимущество – Ванат расстрелял ворота соперников после скидки головой от Кристиана Биловара, но после подсказки видеоассистента VAR арбитр отменил гол из-за офсайда.
Во втором тайме хозяева поля сумели отличиться во второй раз. Виталий Буяльский пасом со своей половины поля запустил Бенито в контратаку, а нигерийский форвард перехитрил защитника и голкипера, после чего отправил мяч в пустые ворота.
Таким образом, киевляне прервали свою трехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Ранее киевляне уступили "Черноморцу" (2:3) в УПЛ и дважды проиграли турецкому "Бешикташу" (2:3, 0:1) в плей-офф квалификации Лиги конференций.
"Динамо" после четырех сыгранных матчей УПЛ имеет 9 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. "Ворскла" располагается на 9-м месте – команда Виктора Скрипника набрала 9 баллов в шести поединках.
В следующем туре чемпионата Украины подопечные Луческу 23 сентября на выезде сыграют против ЛНЗ, а полтавский клуб будет принимать неожиданно идущий на второй позиции "Кривбасс".
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