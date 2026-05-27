Претендент на бой с Усиком объяснил, почему украинцу было тяжело в поединке против Верховена
Агит Кабайел считает, что нидерландец удивил Александра своим необычным стилем.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел прокомментировал победу чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Его слова передает The Ring.
Немецкий боксер назвал Усика старым и отметил, что Верховен сумел создать проблемы украинцу благодаря своему необычному стилю.
"Я думаю, что он старый. Ему 39 лет, но я думаю, что у Рико был очень необычный стиль. Усику было трудно с этим. Невозможно посмотреть бои Рико. Он не понимал, какой у него план.
Я думаю именно поэтому ситуация для Усика была другой. Когда он бьется с другими ребятами, у него есть так много боев, которые он может просмотреть, и он может составить план игры на эти бои. Я думаю, что это было проблемой для Усика", — сказал Кабайел.
Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.
Обзор боя Усик — Верховен
Усик — Верховен: итоги боя
Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.
Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.
Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.
В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.
Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.
На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.
По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.
