Претендент на бой с Усиком поставил украинцу жесткий ультиматум

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику по поводу их потенциального боя.

Немецкий боксер призвал украинца принять вызов на поединок или освободить пояс WBC, обязательным претендентом на который он является.

33-летний Кабаел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

"Одно, чему я научился в последнее время: просто нокаутировать людей и молча ждать — это не принесет тебе титул чемпиона мира. Именно поэтому я больше не буду молчать. Всегда с уважением. Никакого треш-тока — только реальные разговоры.

Усик, поехали. Принимай бой или освобождай пояс", — написал Кабайел у себя в Instagram-сторис.

Агит Кабайел поставил ультиматум Александру Усику

Отметим, что Кабаел после победы Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

Александр уже согласился начать переговоры о бое с Кабайелом.

В свою очередь, Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

