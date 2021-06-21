Претендент на лучший гол года: в Чемпионате Бразилии забили шедевральный гол пяткой (видео)

На это можно смотреть достаточно долго.

Невероятный по красоте мяч удалось увидеть болельщикам в поединке 5 тура Чемпионата Бразилии между "Фламенго" и "Ред Булл Брагантино".

Счет в этой дуэли был открыт на 12 минуте. И именно первый гол в матче стал настоящим украшением, который уже сейчас может без проблем претендовать на звание "Премии Пушкаша", как лучший мяч года.

Так, защитник "Ред Булл Брагантино" Адерлан тонким касанием пяткой замкнул подачу с правого фланга со штрафного. Мяч после его удара полетел в дальний верхний угол и оказался в сетке ворот. Голкипер соперника пытался спасти свою команду, но в итоге он ничего не смог поделать с этим шедевральным ударом.

Вашему вниманию видео этого феноменального забитого гола.

MEU DEUS, QUE GOLAÇO DO ADERLAN! pic.twitter.com/L4Eres1xI9 — Sala12 (@ OficialSala12) June 20, 2021

Отметим, что сама встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Ред Булл Брагантино".

Ранее рассказывалось о том, как в Польше футболист забил с разворота после невероятного финта.

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