Претендент на пояс Усика бросил ему вызов после боя с Верховеном — украинец ответил

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел вызвал на бой обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика после его победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Кабайел вышел на ринг после победы Усика над Верховеном и заявил о желании провести поединок с украинцем в Германии.

"Прежде всего, поздравляю с победой сегодня, Александр. Я так долго ждал этого случая, шанса подраться с тобой, и я готов. Германия ждет этого боя. Я знаю, что в Германии живет много украинцев. Давай проведем бой в Германии, на стадионе. Поклонники бокса хотят увидеть этот поединок, давай сделаем это", — приводит слова Кабайела Sky Sports.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх также вышел на ринг и заявил, что хочет организовать бой Усика с Кабайелом, а затем реванш украинца с Верховеном.

"Я готов. Я могу подраться с обоими", — ответил Усик.

33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил сражение.

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

