Проспорт
298
1 мин

Претендент на пояс Усика одержал яркую победу нокаутом

Немец Агит Кабайел в третьем раунде нокаутировал поляка Дамиана Кныбу.

Максим Приходько
Агит Кабайел

Агит Кабайел / © Associated Press

Немецкий боксер Агит Кабайел нокаутом победил поляка Дамиана Кныбу в поединке, который состоялся в ночь на 11 января в немецком Оберхаузене.

Уже в первом раунде у Кабайела появилось рассечение над глазом после ударов польского боксера. Однако немец перехватил инициативу и в третьем раунде выдал серию ударов, заставив рефери остановить бой и зафиксировать технический нокаут.

Таким образом, Агит защитил временный титул WBC в супертяжелом весе, который он завоевал в феврале прошлого года, нокаутировав китайца Чжана Чжилея.

33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. Теперь в его послужном списке 27 побед (19 – нокаутом) в 27 поединках.

Для 29-летнего Кныбы это первое поражение в карьере. До этого он выиграл все 17 своих боев (11 – нокаутом).

После победы в этом поединке Кабайел заявил о желании встретиться в ринге с одним из действующих чемпионов мира – Александром Усиком (владеет поясами WBA, WBC и IBF) или британцем Фабио Уордли, который получил титул WBO после того, как украинец отказался от него.

"Долго ждал эту возможность завоевать титул. Дайте мне бой за титул чемпиона мира. Я готов", - сказал Кабайел.

Ранее сообщалось, что Усик признался, кого и почему выбрал своим следующим соперником.

298
