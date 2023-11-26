Претендент на премию Пушкаша: "Манчестер Юнайтед" с суперголом разбил "Эвертон" Миколенко (видео)

Алехандро Гарначо забил фантастический мяч бисиклетой в стиле Уэйна Руни.
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в выездном матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Гудисон Парк" завершился со счетом 0:3.
Уже на третьей минуте игры "красные дьяволы" вышли вперед благодаря роскошному голу Алехандро Гарначо – аргентинец невероятно красивым ударом в падении через себя замкнул подачу Диогу Далота.
Без сомнений, это взятие ворот будет претендовать на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает за лучший гол года.
Стоит отметить, что шедевр Гарначо получился очень похожим на знаменитый гол экс-форварда МЮ Уэйна Руни в ворота "Манчестер Сити" в сезоне-2010/2011.
Интересно, что 19-летний нападающий отпраздновал свой гол в ворота "Эвертона" в фирменном стиле другой легенды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
После перерыва подопечные Эрика тен Хага упрочили свое преимущество. Сначала на 56-й минуте пенальти реализовал Маркус Рашфорд, а на 75-й минуте точку в игре поставил Антони Марсьяль.
Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле полный матч. Украинец был близок к тому, чтобы отличиться голом в третьем поединке АПЛ подряд, но на 77-й минуте ударом из пределов штрафной попал в перекладину.
К слову, в текущем сезоне на счету Миколенко 9 матчей в составе "ирисок" в АПЛ, в которых он забил два гола.
Обзор матча "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"
После этой победы "Манчестер Юнайтед" (24 очка) поднялся на шестое место в АПЛ. От топ-4 "красных дьяволов" отделяют 4 зачетных пункта.
"Эвертон" (4 балла), который 17 ноября лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей, идет в зоне вылета на 19-й позиции. Мерсисайдский клуб намерен обжаловать свое наказание.
В следующем туре чемпионата Англии "манкунианцы" 2 декабря на выезде сыграют против "Ньюкасла". В тот же день команда Шона Дайча приедет в гости к "Ноттингему".
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