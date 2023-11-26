Претендент на премию Пушкаша: "Манчестер Юнайтед" с суперголом разбил "Эвертон" Миколенко (видео)

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в выездном матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Гудисон Парк" завершился со счетом 0:3 .

Уже на третьей минуте игры "красные дьяволы" вышли вперед благодаря роскошному голу Алехандро Гарначо – аргентинец невероятно красивым ударом в падении через себя замкнул подачу Диогу Далота.

Без сомнений, это взятие ворот будет претендовать на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает за лучший гол года.

Алехандро Горначо / Фото: Associated Press

Стоит отметить, что шедевр Гарначо получился очень похожим на знаменитый гол экс-форварда МЮ Уэйна Руни в ворота "Манчестер Сити" в сезоне-2010/2011.

Интересно, что 19-летний нападающий отпраздновал свой гол в ворота "Эвертона" в фирменном стиле другой легенды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Алехандро Горначо / Фото: Associated Press

После перерыва подопечные Эрика тен Хага упрочили свое преимущество. Сначала на 56-й минуте пенальти реализовал Маркус Рашфорд, а на 75-й минуте точку в игре поставил Антони Марсьяль.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле полный матч. Украинец был близок к тому, чтобы отличиться голом в третьем поединке АПЛ подряд, но на 77-й минуте ударом из пределов штрафной попал в перекладину.

К слову, в текущем сезоне на счету Миколенко 9 матчей в составе "ирисок" в АПЛ, в которых он забил два гола.

Обзор матча "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"

После этой победы "Манчестер Юнайтед" (24 очка) поднялся на шестое место в АПЛ. От топ-4 "красных дьяволов" отделяют 4 зачетных пункта.

"Эвертон" (4 балла), который 17 ноября лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей, идет в зоне вылета на 19-й позиции. Мерсисайдский клуб намерен обжаловать свое наказание.

В следующем туре чемпионата Англии "манкунианцы" 2 декабря на выезде сыграют против "Ньюкасла". В тот же день команда Шона Дайча приедет в гости к "Ноттингему".

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