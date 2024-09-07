Претендент на премию Пушкаша: сборная Италии забила шикарный гол против Франции в Лиге наций (видео)

Защитник сборной Италии Федерико Димарко стал автором одного из красивейших голов текущего сезона, забив в матче 1-го тура группового раунда Лиги наций против Франции.

На 30-й минуте встречи Димарко сравнял счет в поединке. После подачи с правого фланга он на входе в штрафную французов в касание обыгрался с полузащитником Сандро Тонали и точно пробил слета в дальний верхний угол.

Нет сомнений, что это взятие ворот может оказаться среди претендентов на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает за лучший гол года.

Видео гола Димарко

Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:3. Италия пропустила на 13-й секунде, но совершила камбэк и победила Францию.

В другом матче первого тура квартета A2 Бельгия дома победила Израиль со счетом 3:1.

Во втором туре Франция примет Бельгию, а Италия встретится с Израилем. Оба поединка состоятся 9 сентября.

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