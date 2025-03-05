Претендент на премию Пушкаша: в Мексике футболистка забила супергол "ударом скорпиона" (видео)

Полузащитница "Тигрес" Лисбет Овалье забила просто фантастический гол в ворота "Гвадалахары" в матче 10-го тура женского чемпионата Мексики.

На 76-й минуте поединка 23-летняя футболистка после навеса с правого фланга отлично сгруппировалась и "ударом скорпиона" отправила мяч в ворота соперниц.

В соцсетях этот шедевр уже называют одним из претендентов на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает за лучший гол года.

La bogeria de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenim una nominada al premi Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil (@TigresFemenil) 4 марта 2025

Добавим, что через несколько минут "Тигрес" забили во второй раз и в итоге одержали победу со счетом 2:0.

В этом сезоне Овалье провела за мексиканский клуб 31 матч и забила 28 голов.

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