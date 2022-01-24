Претендент на премию Пушкаша: в "подвале" английского футбола забили пушечный гол слета (видео)

Претендент на премию Пушкаша: в "подвале" английского футбола забили пушечный гол слета (видео)

Повторить этот шедевр будет очень сложно.

Поистине роскошный гол был забит в матче одной из любительских лиг Англии между командами "Бекленд Атлетик" и "Кливдон Таун". Автором шедевра стал игрок последних Оли Бабингтон.

Футболист "Кливдон Таун" доказал, что приличное расстояние до ворот - отнюдь не препятствие, чтобы не попытаться нанести удар. Казалось, что команда соперников уже отбила атаку, но Бабингтон отлично сыграл на подборе и почти с 40 метров шикарным выстрелом слета отправил мяч точно в угол.

Пушка Бабингтона посодействовала итоговому успеху его команды, выигравшей матч со счетом 4:2 .

После игры пресс-служба "Кливдон Таун" запостила видео супергола в Twitter, окрестив его лучшим голом года среди любительских лиг.

Оценила шедевр Бабингтона даже ФИФА. Там предположили, что этот гол вполне может претендовать на премию Пушкаша, вручаемую организацией автору лучшего гола по итогам года.

Напомним, в 2021 году премию Пушкаша получил аргентинский полузащитник Эрик Ламела, который в лондонском дерби с "Арсеналом" забил эффектной рабоной.

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