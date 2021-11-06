Претендент на премию Пушкаша: в Словении был забит сумасшедший гол бисиклетой (видео)

Претендент на премию Пушкаша: в Словении был забит сумасшедший гол бисиклетой (видео)

Гедеону Гузине удался шикарный удар через себя.

Невероятный мяч забил форвард клуба "Радомлье" Гедеон Гузин в матче 16-го тура чемпионата Словении против "Целье".

На 21-й минуте встречи, когда счет был 0:0, хозяева провели атаку по правому флангу. Защитник команды Галя Примц выполнил высокую подачу в штрафную соперника, откуда Гузина всего в два касания отправил мяч в сетку ворот. Первым касанием он принял мяч на грудь, а вторым красиво пробил через себя.

Видео идеальной бисиклеты в исполнении Гузины стало вирусным в соцсетях. Болельщики пишут в комментариях, что этот мяч должен претендовать на премию Пушкаша, которой ежегодно награждают автора самого красивого гола.

Во второй половине встречи команды забили по два гола. Таким образом, поединок завершился победой "Радомлье" со счетом 3:2 .

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего боснийца три гола в 9 матчах. В общей сложности он забил 16 мячей в своей профессиональной карьере.

После этой победы "Радомлье" остается в зоне переходных матчей чемпионата Словении, занимая 9-е место с 16 очками в своем активе.

Смотрите также:

"Омерзительное мошенничество": чеченский боксер абсурдно нокаутировал соперника, того "номинируют" на "Оскар" (видео)

Турецкий боец за 15 секунд забил соперника до потери сознания: видео молниеносного нокаута

Без Кличко и Усика, но с Ломаченко: кто попал в топ-10 боксеров XXI века

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку