Претендент на премию Пушкаша: в Словении был забит сумасшедший гол бисиклетой (видео)

Гедеону Гузине удался шикарный удар через себя.
Невероятный мяч забил форвард клуба "Радомлье" Гедеон Гузин в матче 16-го тура чемпионата Словении против "Целье".
На 21-й минуте встречи, когда счет был 0:0, хозяева провели атаку по правому флангу. Защитник команды Галя Примц выполнил высокую подачу в штрафную соперника, откуда Гузина всего в два касания отправил мяч в сетку ворот. Первым касанием он принял мяч на грудь, а вторым красиво пробил через себя.
Видео идеальной бисиклеты в исполнении Гузины стало вирусным в соцсетях. Болельщики пишут в комментариях, что этот мяч должен претендовать на премию Пушкаша, которой ежегодно награждают автора самого красивого гола.
Meanwhile, в the Slovenian league…— B/R Football (@brfootball) November 5, 2021
(via @Sport_Klub_Slo ) pic.twitter.com/YXUjCAl7oI
Во второй половине встречи команды забили по два гола. Таким образом, поединок завершился победой "Радомлье" со счетом 3:2.
- В нынешнем сезоне на счету 27-летнего боснийца три гола в 9 матчах. В общей сложности он забил 16 мячей в своей профессиональной карьере.
- После этой победы "Радомлье" остается в зоне переходных матчей чемпионата Словении, занимая 9-е место с 16 очками в своем активе.
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