Претендент на шайбу сезона: хоккеист НХЛ забросил невероятный шедевр (видео)

Что главное, именно она определила результат поединка.

Невероятную по красоте шайбу посчастливилось увидеть болельщикам в матче регулярного чемпионата НХЛ между " Чикаго Блэкхоукс" и " Колорадо Эвеланш" .

Так, во время овертайма безумный шедевр сотворил защитник "Колорадо" Кейл Макар. 23-летний игрок получил шайбу за воротами, проехал по левому кругу вбрасывания в сторону синей линии, а затем резко развернулся на 180 градусов, оторвался от соперника, ложными движениями уложил голкипера и отправил шайбу в сетку.

Вашему вниманию видео с этим взятие ворот, которое будет точно претендовать на шайбу сезона.

Как следствие именно эта шайба принесла "Колорадо" победу. Встреча завершилась со счётом 4:3.

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