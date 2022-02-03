Превосходит даже Тайсона: "Металлист" подписал бразильского суперталанта

Харьковский клуб усиливается перед выходом в УПЛ.

Харьковский "Металлист", претендующий на выход в украинскую Премьер-лигу, продолжает усиливать состав качественными футболистами.

Как сообщает FootballHub, харьковский клуб подписал контракт с 22-летним бразильским форвардом Давидом да Оро.

Сумма трансфера составила 2 млн евро. Нападающий подписал с "Металлистом" долгосрочный контракт.

Давид да Оро является воспитанником клуба "Витория", который выступает во втором дивизионе Бразилии. В 2021 году Давид отыграл 59 матчей за "Виторию", забил 11 мячей и отдал 5 ассистам.

Ранее этот трансфер анонсировал президент "Металлиста" Александр Ярославский, назвав Давида быстрее Тайсона, а его удар - круче, чем у Жажи.

Отметим, что Тайсон и Жажа Коэльо - одни из лучших легионеров в истории "Металлиста". Тайсон в 2013 году перебрался в донецкий "Шахтер", который покинул только в 2021 году. Он признавался лучшим игроком сезона в УПЛ.

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