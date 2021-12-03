"Превосходит по важности остальные": Шевченко поделился ожиданиями от будущего дерби

Кормчий "Дженоа" прокомментировал поединок Серии А.

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Дженоа" примет на своем поле "Сампдорию".

Кормчий "грифонов" Андрей Шевченко прокомментировал будущее дерби, а также рассказал о том, каким хочет видеть футбол в своей команде.

"В дерби много страсти и соперничества. Эмоции рождаются именно в таких матчах — главных в сезоне. В Лондоне много таких команд — Челси, Арсенал, Фулхэм. В Милане есть Интер с Миланом.

Я знаю, насколько дерби важно для болельщиков. Это та игра, которая превосходит по важности остальные. Хочу видеть в Дженое страсть и игру от сердца. Мы стараемся никогда не сдаваться и двигаться вперед. Важно, чтобы команда имела менталитет победителя", — цитирует тренера Pianetagenoa1893.

Матч "Дженоа" – "Сампдория" состоится 10 декабря в 21:45 по киевскому времени.

Перед этим поединком команда Шевченко встретится с Ювентусом в рамках 16 тура Серии А. Поединок состоится в воскресенье, 5 декабря в 21:45 по Киеву.

"Дженоа" отрывает тройку аутсайдеров Серии А. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы, имея 10 очков в активе.

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