"Превосходит всех в хевивейте": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз сделал прогноз на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинец сможет победить "Цыганского короля". В этом Усику помогут отличные боксерские навыки, а также отсутствие в последнее время у Фьюри конкурентных поединков.

"Усик победит. Я не думаю, что отсутствие боев у Фьюри станет хорошей подготовкой для поединка в январе, потому что последняя его дуэль с Чисорой была практически расхваленным спаррингом. У Фьюри будет поединок против бойца UFC. Кто знает, как ты настроен, когда бьешься и понимаешь, что соперник слабее тебя. Тренировался ли Фьюри должным образом? Резок ли он? Были ли у него правильные спарринги?

Усик – исключительный боец, он способен меняться и адаптироваться. На мой взгляд, по боксерским навыкам он превосходит всех в хевивейте. Нехватку врожденных габаритов он компенсирует таймингом, точностью ударов, работой ног, темпом и силой. Это самый тяжелый бой Усика. Возможно, поединок будет близким, но я думаю, что Александр победит", – цитирует Гроувза talkSPORT.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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