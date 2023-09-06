Превзошел Федерера: Джокович установил исторический рекорд на US Open-2023

Новак стал единоличным лидером по количеству выходов в полуфинал на турнирах Grand Slam.

Сербский теннисист Новак Джокович стал автором уникального достижения на US Open-2023.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США он победил американца Тейлора Фрица – 6:1, 6:4, 6:4.

Благодаря этому 36-летний Джокович установил рекорд турниров Большого шлема по количеству выходов в полуфинал среди мужчин. Новак в 47-й раз в карьере пробился в 1/2 финала на соревнованиях серии Grand Slam.

По этому показателю он превзошел швейцарца Роджера Федерера, 46 раз игравшего в полуфиналах мейджоров. На третьем месте – испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 38 полуфиналов.

Отметим, что абсолютный рекорд по полуфиналам Grand Slam был установлен в женском теннисе. Американка Крис Эверт 52 раза добиралась до этой стадии.

В полуфинале US Open-2023 Джокович сыграет с еще одним представителем США Беном Шелтоном.

Напомним, Джоковичу также принадлежит рекорд по финалам мейджоров – 35 и количеству титулов – 23. Серб на один трофей опережает Надаля.

Если брать не только мужские, но и женские мейджоры, то 23 титула на турнирах Grand Slam также имеет американка Серена Уильямс, а лидирует по этому показателю австралийка Маргарет Корт (24).

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