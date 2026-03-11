Превзошел Коби Брайанта: баскетболист НБА провел второй самый результативный матч в истории

Бем Адебайо / © Associated Press

Центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо провел второй самый результативный матч в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Произошло это в матче регулярного сезона НБА с "Вашингтон Уизардс", который завершился победой майамцев со счетом 150:129.

Адебайо продемонстрировал один из самых выдающихся индивидуальных перфомансов в истории НБА, набрав 83 очка за проведенные 42 минуты на площадке.

28-летний американец попал 20 из 43 бросков с игры, из которых 7 из 22 трехочковых. Также он реализовал 36 из 43 штрафных. Бэм установил рекорды лиги по количеству точных и исполненных штрафных бросков за один матч.

83 очка Адебайо — второй самый результативный матч в истории НБА и рекорд XXI века. Он превзошел легенду "Лос Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта, который в январе 2006 года набрал 81 очко в поединке против "Торонто Рэпторс".

Абсолютным рекордом НБА остается 100 очков Уилта Чемберлена, которые он набрал в марте 1962 года в игре за "Филадельфию Уорриорз" против "Нью-Йорк Никс".

Лучшая результативность баскетболистов в матчах НБА: топ-5

1. Уилт Чемберлен ("Филадельфия Уорриорз") — 100 очков (1962 год)

2. Бэм Адебайо ("Майами Хит") — 83 очка (2026)

3. Коби Брайант ("Лос Анджелес Лейкерс") — 81 очко (2006)

4. Уилт Чемберлен ("Филадельфия Уорриорз") — 78 очков (1961)

5. Уилт Чемберлен ("Филадельфия Уорриорз") — 73 очка (1962)

5. Уилт Чемберлен ("Сан-Франциско Уорриорз") — 73 очка (1962)

5. Дэвид Томпсон ("Денвер Наггетс") — 73 очка (1978)

5. Лука Дончич ("Даллас Маверикс") — 73 очка (2024)

"Это звучит безумно: Уилт, я, а потом Коби", — прокомментировал свое достижение Адебайо.

Адебайо был выбран "Майами Хит" под 14-м общим пиком на драфте НБА 2017 года.

В составе команды из Флориды он дважды играл в финальной серии НБА (поражения 2020-го и 2023 годов), трижды выступал в Матче всех звезд НБА. Бэм является двукратным олимпийским чемпионом (2020, 2024) в составе сборной США.

