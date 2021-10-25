Превзошел легенду: лидеру "Ливерпуля" покорилось космическое достижения в рамках АПЛ

Игрок принял непосредственное участие в разгроме "Манчестер Юнайтед".

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах установил невероятное достижение в рамках ангийськои Премьер-лиги.

Как сообщает BBC, 29-летний египтянин стал лучшим бомбардиром среди игроков африканского континета в чемпионате Англии.

Отметим, что это стало возможным после выездного поединка 9-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", где Салах оформил хет-трик, а "мерсисайдцы" добыли сверхуверенную победу со счетом 5:0.

Таким образом, Салах довел количество забитых мячей во внутреннем первенстве до 107, улучшив этот показатель среди футболистов из Африки на три точных выстрела. До этого рекорд принадлежал легенде лондонского "Челси" — Дидье Дрогба (104). Чтобы отметиться 107 раз в воротах соперника, форварду "Ливерпуля" понадобилось 167 игр, тогда как Дрогба провел 254 встречи.

Известный карикатурист Омар Момани мгновенно отобразил достижения Салаха в своей карикатуре.

Кроме того, Салах стал первым игроком в истории "Ливерпуля", который сумел оформить хет-трик на домашней арене "Манчестер Юнайтед".

Салах перешел в "Ливерпуль" в 2017 году. За "красных" он забил в АПЛ 105 голов, еще два мяча египтянин записал на свой счет во время выступлений за "Челси";

В этом сезоне на счету нападающего 12 поединков во всех турнирах, 15 забитых голов и пять результативных передач. Сейчас именно Салах возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ (десять мячей в девяти встречах);

"Ливерпуль" (21 очко) поднялся на вторую строчку АПЛ. Команда Юргена Клоппа отстает на один балл от "Челси" и опережает на один пункт "Манчестер Сити". В следующем туре "мерсисайдцы" 30 октября примут "Брайтон".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку