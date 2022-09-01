Превзошел легенду "Манчестер Сити": Холанд установил рекорд по количеству голов в АПЛ в стартовых турах

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд результативности АПЛ. В 5 матчах никому из игроков лиги не удавалось забить 9 голов.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, в июле присоединившийся к команде, забил 9 голов в 5 первых турах английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Sky Sports, это рекорд чемпионата Англии.

Норвежец обошел Микки Квина и Серхио Агуэро с 8 голами в 5 матчах.

Холанду для 9 голов понадобилось лишь 101 касание мяча.

Отметим, что столько же голов забил легендарный украинец Андрей Шевченко во время выступлений за "Челси". Правда, ему для этого 48 матчей, в то время как норвежец справился за 5.

Напомним, что в матче пятого тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на домашнем стадионе разгромил "Ноттингем Форест".

"Манчестер Сити" с 13 очками занимает второе место в АПЛ. "Ноттингем Форест" с 4 баллами идет 15-м в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Гвардиолы на выезде сыграют с "Астон Виллой", а "Ноттингем" примет другого новичка элитного дивизиона — "Борнмут". Оба поединка запланированы на 3 сентября.

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