Превзошел Роналду: игровое время постоянно травмированного валлийца обошлось "Ювентусу" дороже звездного португальца

Туринский клуб заплатил Рэмзи 8928 евро за 840 минут.
Стоимость игровой минуты полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмзи в 2021 году выше, чем у бывшего форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду, который прошлым летом перебрался в "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на итальянскую газету "Tuttosport".
Каждая игровая минута португальца стоила клубу 7821 евро, а у валлийца эта сумма составляет 8928 евро. При этом Роналду провел на поле 11 507 минут, а Рэмзи – всего 840.
Ogni minuto в camp di #Ramsey costa alla #Juventus più di quanto pagato per #Ronaldo ( #Tuttosport ) pic.twitter.com/3vszdgtn2M— Giovanni Capuano (@capuanogio) December 30, 2021
- Рэмзи стал игроком "Ювентуса" в 2019 году. В этом сезоне валлийский футболист принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и не отличился результативными действиями. Ранее хавбек выступал в "Кардифф Сити", "Арсенале" и "Ноттингем Форест". С 2008 года Ремси вызывается в национальную команду Уэльса.
- Контракт Рэмзи с туринским клубом заканчивается летом 2024 года.
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