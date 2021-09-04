Превзошел весь мир: пловец Крипак установил историческое достижение Украины на Паралимпиадах

Максим Крыпак досрочно стал самым титулованным спортсменом Игр в Токио.

Украинский пловец Максим Крыпак еще до завершения Паралимпиады в Токио обеспечил себе звание самого титулованного спортсмена Игр-2020. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В столице Японии Крыпак завоевал семь наград, среди них - пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и среди всех видов спорта. По количеству медалей украинец опередил белоруса Игаря Боки (5) и китайцев Лу Дун (4) и Чжэн Тао (4).

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Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре "золота". А вот на летних Паралимпиадах представитель Украины впервые в истории стал победителем неофициального личного медального зачета.

Украинские мультимедалисты Токио-2020

1. Максим Крыпак - плавание (мужчины) - 7 медалей (5 золотых + 1 серебряная + 1 бронзовая)

- плавание (мужчины) - 7 медалей (5 золотых + 1 серебряная + 1 бронзовая) 2. Андрей Трусов - плавание (мужчины) - 6 (2+3+1)

- плавание (мужчины) - 6 (2+3+1) 3. Елизавета Мерешко - плавание (женщины) - 5 (2+2+1)

- плавание (женщины) - 5 (2+2+1) 4. Денис Остапченко - плавание (мужчины) - 3 (1+1+1)

- плавание (мужчины) - 3 (1+1+1) 5. Анастасия Москаленко - толкание ядра / метание булавы (женщины) - 2 (1+1 +0)

- толкание ядра / метание булавы (женщины) - 2 (1+1 +0) 5. Михаил Сербин - плавание (мужчины) - 2 (1+1+0)

Мировой рекордсменкой по количеству золотых медалей на одной Паралимпиаде является американская пловчиха Триша Зорн, которая завоевала 12 наград высшей пробы на Играх-1988 в Сеуле.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта. В копилке "сине-желтых" уже 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украина занимает пятое место в медальном зачете.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов снова отказался стать рядом с россиянами на пьедестале.

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