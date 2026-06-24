Президент ФИФА рассказал, будет ли Трамп вручать трофей победителю ЧМ-2026

Дональд Трамп и Джанни Инфантино / © Associated Press

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что будет вручать трофей победителю чемпионата мира-2026 вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание ESPN.

"Мы вместе с президентом Трампом будем наслаждаться финалом и, конечно, вместе вручим трофей победителю. Мы постоянно вместе", — сказал Инфантино в эфире программы "Fox & Friends".

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Таким образом, Трамп нарушит официальный протокол ФИФА, согласно которому Кубок мира должен оставаться на постаменте, пока его не возьмет один из игроков победившей команды.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Финальный матч ЧМ-2026 состоится 19 июля на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка).

Отметим, что летом прошлого года Трамп посетил финал Клубного чемпионата мира, после которого лично вручил трофей "Челси" и остался на пьедестале праздновать победу вместе с игроками лондонского клуба, что вызвало удивление капитана английской команды Риса Джеймса.

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"Мне сказали, что он вручит трофей, а потом сойдет со сцены. Я думал, что он сойдет со сцены, но он хотел остаться. Честно говоря, было достаточно громко, я почти ничего не слышал, что он сказал. Трамп просто поздравил меня и команду с поднятием трофея и сказал нам наслаждаться моментом", — сказал он.

"Я знал, что Трамп будет здесь, но не знал, что он будет на сцене, когда мы будем поднимать трофей. Поэтому я был немного озадачен", — рассказал полузащитник "Челси" Коул Палмер, который в финале забил два гола и сделал ассист.

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