Президент ФИФА сделал позорное заявление касательно возвращения россиян на международную арену

Джанни Инфантино и Владимир Путин / © Associated Press

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с позорным заявлением касательно возвращения россиян на мировую арену.

Глава руководящей футбольной организации рассказал, что ждет завершения войны в Украине, чтобы иметь возможность вернуть государство-агрессор к международным соревнованиям.

"Поскольку ведутся переговоры о мире в Украине, я надеюсь, что в скором времени мы сможем перейти к следующей странице – вернуть Россию в футбол. Это будет означать, что все решено.

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Это то, к чему мы должны стремиться и за что молиться, потому что для этого существует футбол – не для того, чтобы разделять, а чтобы объединять. Объединять девушек, парней. Объединять людей, где бы они ни были. И как хорошо было бы объединиться благодаря соревнованиям", – сказал Инфантино на Конгрессе УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА почтил память экс-футболиста сборной России, которого на войне ликвидировали ВСУ.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.